1. November 2018, 18:57 Uhr Pakistan Aufruf zum Lynchmord

Die Freilassung einer wegen Blasphemie zum Tod verurteilten Christin treibt in Pakistan islamistische Hardliner auf die Straße.

Von Arne Perras , Singapur

Erst zum Tod verurteilt wegen Blasphemie, nun freigesprochen: die Pakistanerin Asia Bibi. (Foto: Punjab Governor's House/AFP)

Pakistans Premier Imran Khan hat in einer an die Nation gerichteten Fernsehansprache eine Warnung gegen islamistische Hetzer ausgesprochen, die Stimmung machen gegen eine Entscheidung der obersten Justiz. Der Staat werde nicht dulden, dass nun Blockaden errichtet und Aufrufe zur Gewalt verbreitet würden, erklärte Khan. "Wir werden niemanden das Recht in seine eigenen Hände nehmen lassen."

Auslöser der jüngsten Unruhen ist eine Entscheidung des pakistanischen Verfassungsgerichts, das am Mittwoch das Todesurteil gegen die Christin Asia Bibi aufgehoben hatte. Die 51-jährige Mutter ...