7. November 2018, 23:52 Uhr Pakistan Asia Bibi soll frei sein

In Pakistan ist die Christin Asia Bibi eine Woche nach dem Freispruch vom Vorwurf der Gotteslästerung auf freien Fuß gesetzt worden. Hat sie das Land verlassen?

In Pakistan ist die Christin Asia Bibi eine Woche nach dem Freispruch vom Vorwurf der Gotteslästerung auf freien Fuß gesetzt worden. Wie lokale Medien berichteten, verließ sie am Mittwochabend das Gefängnis in der Provinz Punjab. Wohin sie gebracht wurde, blieb zunächst unklar. Seine Mandantin sei "in einem Flugzeug, aber niemand weiß, wo sie landen wird", teilte ihr Anwalt der BBC mit. Bibi saß wegen vermeintlicher Gotteslästerung neun Jahre im Gefängnis. Der Oberste Gerichtshof hatte vergangene Woche das Todesurteil gegen Bibi aufgehoben, daraufhin war es zu landesweiten Protesten von Islamisten gekommen.