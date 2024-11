Im Nordwesten Pakistans sind bei einem Anschlag auf einen Konvoi nach Angaben von zwei Polizeisprechern mindestens 42 Menschen getötet worden. Wie die Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilten, eröffneten Unbekannte in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa das Feuer auf die Fahrzeuge. Ein Großteil der Opfer seien muslimische Schiiten, die sich im bergigen Bezirk Kurram auf dem Rückweg aus der Provinzhauptstadt Peschawar befanden. Berichte über die Opferzahlen variieren. Der lokale Nachrichtensender Geo News spricht etwa von 15 Toten. In der Region Kurram kommt es immer wieder zu Übergriffen auf dort ansässige Schiiten durch sunnitische Gruppierungen. Die Atommacht Pakistan kämpft mit zunehmender Gewalt durch militante Gruppierungen. In der Provinz Khyber Pakhtunkhwa sorgen vor allem die pakistanischen Taliban (TTP) immer wieder für Anschläge, die sich meistens gegen Sicherheitskräfte richten. Die TTP ist unabhängig von der Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan, strebt aber ebenfalls eine strenge Durchsetzung des islamischen Scharia-Rechts an.