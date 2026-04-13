Bei einem islamistischen Angriff auf ein Polio-Impfteam in Pakistan sind am Montag ein Polizist getötet und vier weitere verletzt worden. Sie waren auf dem Weg, um das medizinische Team zu schützen. Die Attacke habe sich am ersten Tag einer landesweiten einwöchigen Impfkampagne in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa ereignet, berichteten pakistanische Medien. Terroristen hatten demnach das Feuer auf die Beamten eröffnet. Diese hätten die Attacke erwidert und zwei Angreifer getötet. Den überlebenden Terroristen sei es gelungen, die Leichen ihrer Komplizen vom Tatort wegzubringen. Pakistan ist eines der letzten Länder, in denen Polio (Kinderlähmung) noch nicht ausgerottet ist.