Kinder afghanischer Flüchtlinge, die in Pakistan geboren sind, sollen Anrecht auf die Staatsbürgerschaft des Landes haben. Das entschied das obere Gericht in Islamabad am Donnerstag, wie aus einer entsprechenden Mitteilung hervorging. Seit Einmarsch der sowjetischen Truppen 1979 hat das Nachbarland Pakistan, neben Iran, die größte Anzahl an afghanischen Flüchtlingen aufgenommen. Ob in Pakistan geborene afghanische Flüchtlinge ein Anrecht auf die pakistanische Staatsbürgerschaft erhalten sollen, wird bereits seit Jahren diskutiert.