Bewaffnete haben am Samstag eine Luftwaffenbasis in Pakistan angegriffen. Das pakistanische Militär teilte mit, es habe die Attacke auf das als Ausbildungsstätte genutzte Gelände in der Provinz Punjab vereitelt und die neun Angreifer getötet. Dem Fernsehsender Al-Jazeera zufolge bekannte sich eine islamistische Terrorgruppe zu dem Anschlagsversuch, die in diesem Jahr bereits mehrere Male das pakistanische Militär angegriffen hat. Erst am Freitag waren bei einem Hinterhalt gegen einen Militärkonvoi 14Soldaten in der Provinz Belutschistan getötet worden. Für diesen Angriff hat bisher keine Gruppe die Verantwortung übernommen. Am gleichen Tag wurden fünf Menschen bei einer Attacke auf ein Polizeifahrzeug getötet. Zuletzt ist die Zahl bewaffneter Angriffe in Pakistan gestiegen.