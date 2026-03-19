Pakistan und Afghanistan haben wegen der Feierlichkeiten zum Ende des Fastenmonats Ramadan eine vorübergehende Waffenruhe vereinbart. Nach Angaben des pakistanischen Informationsministers Attaullah Tarar soll die Feuerpause von Donnerstagabend bis Montag um Mitternacht gelten - vorausgesetzt, es komme zu keinen grenzüberschreitenden Angriffen von afghanischer Seite. Auch der Sprecher der afghanischen Taliban-Regierung, Sabihullah Mudschahid, bestätigte die Vereinbarung auf der Plattform X und wies die Sicherheits- und Verteidigungskräfte an, ihre Aktivitäten vorübergehend einzustellen. Laut beiden Seiten kam die Waffenruhe durch die Initiative von Saudi-Arabien, der Türkei und Katar zustande. Der Konflikt zwischen den beiden Ländern hatte sich in den vergangenen Wochen deutlich verschärft. Pakistan wirft der Taliban-Regierung in Afghanistan vor, die pakistanischen Taliban (TTP) zu unterstützen und ihnen Schutz auf afghanischem Boden zu gewähren. Die TTP verübte in den vergangenen Jahren zahlreiche Anschläge, insbesondere im Grenzgebiet zwischen beiden Ländern. Die Taliban weisen diese Vorwürfe zurück. Ende Februar erklärte die pakistanische Regierung der Taliban-Führung schließlich einen „offenen“ Krieg. Seitdem kam es wiederholt zu heftigen militärischen Auseinandersetzungen auf beiden Seiten.