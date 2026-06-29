Die Atommacht Pakistan hat erneut Ziele im Nachbarland Afghanistan angegriffen. Sicherheitskräfte hätten entlang der pakistanisch-afghanischen Grenze einen Bodeneinsatz ausgeführt, schrieb Informationsminister Ataullah Tarar am Abend auf der Plattform X. Diesem folgten den Angaben nach Angriffe im Grenzgebiet auf Verstecke und Rückzugsgebiete unter anderem der pakistanischen Taliban (TTP).

Afghanistan verurteilte die Angriffe. Dabei seien Dutzende Zivilisten getötet und verletzt worden, unter ihnen Frauen und Kinder, teilte der Sprecher der islamistischen Taliban, Sabihullah Mudschahid, auf X mit. „Wir verurteilen diesen feigen Angriff aufs Schärfste und betrachten ihn als Verbrechen und Akt der Brutalität.“ Der lokale Sender Tolonews berichtete, bei den Luftangriffen seien mehr als 30 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden.

Tarar teilte weiter mit, bei den Angriffen seien drei Ziele in den afghanischen Provinzen Paktia, Paktika und Kunar zerstört und mehrere mutmaßliche Terroristen getötet worden.

Die Angriffe wurden als Antwort auf jüngste Terroranschläge in Pakistan dargestellt, darunter einem Vorfall in der Hafenstadt Karachi, bei dem am Samstag drei Sicherheitskräfte getötet worden waren.

Seit Herbst kommt es immer wieder zu gegenseitigen Angriffen der beiden Nachbarländer. Islamabad wirft Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Angriffe verüben. Kabul bestreitet das. Vorübergehend herrschte in dem Konflikt eine Waffenruhe; seit Ende Februar spricht Pakistan von einem „offenen Krieg“.