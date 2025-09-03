Erneut sind in Pakistan mehrere afghanische Staatsbürger aus deutschen Aufnahmeprogrammen festgenommen worden. Das bestätigte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch in Berlin. Ihre genaue Zahl sowie die aktuellen Aufenthaltsorte seien unklar. Auch die Gründe für die Festnahmen seien noch unbekannt. Betroffen sei aber bislang keine große Zahl. Man sei dazu im Gespräch mit der pakistanischen Regierung, so der Sprecher. Bereits im August war es in Pakistan zu Hunderten Verhaftungen von Afghanen gekommen, die dort auf ihre Einreise nach Deutschland warten. Außenminister Johann Wadephul (CDU) hatte zu Wochenbeginn nach Gesprächen mit seinem Amtskollegen in Aussicht gestellt, dass Pakistan bis Ende des Jahres nicht gegen von Deutschland betreute Afghanen vorgehen werde.