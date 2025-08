Pakistan will seine Abschiebekampagne von afghanischen Geflüchteten im September fortführen. In der dritten Welle sollen 1,3 Millionen Menschen das Land verlassen, wie ein Sprecher des Flüchtlingsministeriums der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Es handele sich um Personen, deren von den Vereinten Nationen ausgestellten Registrierungsausweise Ende Juni abgelaufen sind. Langfristig plant die Regierung in Islamabad nach eigenen Angaben die Ausweisung von drei Millionen Afghaninnen und Afghanen. Pakistan hatte im November 2023 mit der Massenabschiebung begonnen. Mehr als eine Million Menschen haben das Land bereits verlassen. Seit Jahrzehnten suchen Millionen Afghanen Schutz im benachbarten Pakistan.