26. Oktober 2018, 17:12 Uhr Florida Briefbomben in den USA - Verdächtiger festgenommen

Das US-Justizministerium hat mitgeteilt, dass es im Fall der an prominente Persönlichkeiten verschickten Briefbomben eine Festnahme gegeben hat.

Für den Abend ist eine Pressekonferenz angekündigt.

Insgesamt wurden zwölf verdächtige Päckchen abgefangen, verletzt wurde niemand.

In Miami im US-Bundesstaat Florida ist im Fall der an mehrere prominente Persönlichkeiten verschickten Briefbomben ein Verdächtiger festgenommen worden. Das teilte am Freitag das Justizministerium in Washington mit, ohne zunächst weitere Angaben zu machen. Für 20.30 Uhr MESZ wurde eine Pressekonferenz angekündigt.

Unterdessen tauchten zwei weitere verdächtige Pakete auf. Eines war an Ex-CIA-Chef James Clapper adressiert. "Das ist definitiv Inlands-Terrorismus", sagte Clapper auf CNN. Das Paket an Clapper war nach Angaben der Bundespolizei an den Sender CNN adressiert und wurde in einem New Yorker Postamt abgefangen. Ein Vertreter der Stadtpolizei erklärte, darin sei eine Rohrbombe vergleichbar mit den früheren Sprengsätzen gewesen. Zuvor war laut FBI in einem Verteilzentrum in Florida ein Paket an den demokratischen Senator Cory Booker gefunden worden.

Demokratische Politikerin als Absenderin angegeben

Insgesamt wurden bisher zwölf Briefbomben gefunden - adressiert auch an Ex-Präsident Barack Obama, dessen Vize Joe Biden, die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und den Trump-kritischen Schauspieler Robert DeNiro. Als Absender war die frühere Parteichefin der Demokraten, Debbie Wasserman-Schultz, angegeben. Die Päckchen waren mit jeweils sechs Briefmarken frankiert, die eine wehende US-Flagge zeigen.

Am 6. November finden in den USA Kongresswahlen statt. Präsident Trump twitterte, der "'Bomben-Kram" schade dem Wahlkampf seiner Republikaner. DeNiro forderte die Amerikaner zur Wahl auf: "Es gibt etwas Mächtigeres als Bomben, und das ist Ihre Stimme."