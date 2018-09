10. September 2018, 18:58 Uhr Pafizik Sorge vor dem Tauwetter

Japans Premier Abe befürchtet, sich angesichts der Fortschritte im Koreakonflikt außenpolitisch isoliert zu haben. Nun sucht er in Russland nach Verbündeten - die Annäherung macht aber schon ein alter Streit um eine Inselgruppe schwierig.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Wenn sich das Tauwetter auf der koreanischen Halbinsel fortsetzt, werden sich die Kräfteverhältnisse in Nordostasien neu ordnen. Südkorea, China und Russland bringen sich dafür in Stellung, sie bereiten sich auf eine Lockerung der Sanktionen vor. Japan fürchtet, den Anschluss zu verpassen. Die Regierung in Tokio verlangt weiter Härte gegenüber dem Norden, verfolgt allerdings etwas ratlos die Annäherung von US-Präsident Donald Trump an Machthaber Kim Jong-un in Singapur.

Am Montag flog der japanische Premier Shinzo Abe nach Wladiwostok, um am Rande eines Wirtschaftsforums mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, Chinas erstem Mann Xi Jinping, Südkoreas Premier Lee Nak-yon und dem mongolischen Präsidenten Khaltmaa Battulga zu verhandeln. Er bemüht sich auch um einen Gipfel mit Kim. Er muss verlorene Zeit wiedergutmachen.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist Japan mit allen seinen Nachbarn in Territorialkonflikte verkeilt, die auch deshalb ungelöst geblieben sind, weil Tokio nicht zu Kompromissen bereit ist. Die Nachbarn sind es allerdings auch kaum: Sie geben schon deshalb nicht nach, weil sie weiterhin einen Ausgleich wollen für die Folgen der Aggressions- und Kolonialpolitik Japans in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts - und den Groll ihrer Völker gegen Japan für innenpolitische Zwecke schüren. Als Verbündeter der USA sah Tokio keine Notwendigkeit zur Demut gegenüber den Nachbarn. Japan hat seine Geschichte nie aufgearbeitet, im Gegenteil - seit Abe Premier ist, spielt es die Aggressionen sogar herunter.

Er setzt vielmehr auf "zukunftsgerichtete Beziehungen". Abe sieht sich nicht nur in der Nordkorea-Frage im Zugzwang. Er ringt auch um eine Antwort auf Pekings neues Selbstverständnis. China ist Japans wichtigster Wirtschaftspartner. Dennoch hat sich die japanische Politik nie um einen vertraglichen Rahmen für diese Verflechtungen bemüht. Tokio, Seoul und Peking reden zwar seit Jahren vom dreiseitigen Freihandel, aber daraus sind nie verbindliche Verhandlungen geworden. Abe setzte stattdessen auf die Transpazifische Partnerschaft (TPP), den Freihandel um den Pazifik unter US-Führung, von dem China ausgeschlossen bleiben sollte. Diese Haltung führte seit der Wahl Trumps in eine Sackgasse. Kaum Präsident, ließ dieser die TPP platzen. Abe, den Trump als besten Freund bezeichnet, wurde davon überrumpelt. Seither zwingt Trumps Politik Japan und China geradezu, engere Beziehungen anzustreben. Abe wird demnächst China besuchen, das 2013 abgelaufene Swap-Abkommen, mit dem die zwei Währungen für geldpolitische Notfälle aneinander gebunden werden, wird wiederbelebt. Und bereits Ende des Jahres soll der Vertragstext für RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) stehen, ein TPP-Ersatz ohne die USA,bei dem alle Asean-Staaten, dazu Japan, China, Südkorea, Indien, Australien und Neuseeland mitmachen.

Auch bei Putin drückt Abe aufs Tempo. Er will Fortschritte im Streit um die vier Inseln, die Tokio "nördliche Territorien" und Moskau "Südkurilen" nennt. Eine Lösung - und damit ein Friedensvertrag zwischen Moskau und Tokio - ist jedoch nicht in Sicht. Tokio behauptet, die Sowjets hätten die Inseln völkerrechtswidrig besetzt. Moskau weist dies zurück. 1956 standen die beiden Seiten vor einem Friedensschluss - Tokio verlangte damals noch keine Souveränität über die beiden größeren Inseln, Moskau war bereit, die beiden kleinen zurückzugeben -, doch dann fuhr Washington dazwischen. Kurz nach dem Einmarsch der Sowjets in Ungarn ließ es einen Ausgleich zwischen Tokio und Moskau nicht zu. Putin und Abe reden von einer ökonomischen Zusammenarbeit auf den Inseln, können sich aber nicht auf einen rechtlichen Rahmen einigen. James Brown von der Temple University in Tokio, der führende Experte in dieser Frage, meint, Putin halte Abe hin. Solange dieser sich selbst und seinen Wählern vormache, er werde die Inseln nach Japan zurückholen, sei er zu Konzessionen an Putin bereit.

Obwohl Nordkoreas Propaganda nur Häme für Abe hat, scheint auch in diese Beziehungen Bewegung zu kommen. Kim hat ein Team für Verhandlungen mit Japan nominiert, und er hat einen in Nordkorea verhafteten Japaner freigelassen. Allerdings wird die Geschichte auch Gespräche zwischen Tokio und Pjöngjang überschatten: Der Norden wird Reparationszahlungen und eine Entschuldigung fordern, Tokio will Aufklärung über ein Dutzend nach Nordkorea verschleppte Japaner. Und Kim dürfte so wenig kompromissbereit sein wie Abe.