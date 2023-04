Von David Pfeifer

Das Auffälligste an Paethongtarn Shinawatras Wahlkampf bisher ist wohl, dass etwas auffällt, was nicht mehr so sehr auffallen sollte in der heutigen Politik: Sie ist schwanger, im achten Monat, mit dem zweiten Kind. Sollte ihre Partei, die "Pheu Thai", wie die meisten Umfragen prognostizieren, am 14. Mai die Wahlen in Thailand gewinnen, könnte sie die jüngste Regierungschefin in Asien werden, sie ist 36. Und zugleich in Mutterschutz gehen. "Ich wünsche mir nur, dass ich nicht am Wahltag entbinde", sagte sie vergangene Woche in einem Interview mit dem US-Magazin Time.