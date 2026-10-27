Mit ihrem Lebensstil und ihren Investitionen verursachten Milliardäre extrem hohe Treibhausgas-Emissionen, berichtet die Entwicklungsorganisation Oxfam. Und dann würden sie sogar noch von den Schäden profitieren.

Bei der Entwicklungsorganisation Oxfam haben sie ein Talent dafür, komplexe Zusammenhänge anschaulich zu vermitteln. In ihrem neuen Bericht zum Klimawandel geht das so: Das reichste 0,1 Prozent der Weltbevölkerung, also etwa acht Millionen Menschen, verursache mehr Emissionen als die ärmsten 44 Prozent zusammen, etwa 3,5 Milliarden Menschen. Die Milliardäre und Multimillionäre sind demnach Hauptverantwortliche für die zunehmende Erderwärmung und ihre Folgen.