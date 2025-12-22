Die Rede des Mannes aus Washington hatte es in sich. Die USA würden sich nur weiter in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) engagieren, wenn diese „echte, ernsthafte Reformen“ umsetze, sagte Brendan Hanrahan am 4. Dezember beim Ministertreffen in Wien. Hanrahan, ein früherer Investmentbanker und Unternehmensberater, ist im US-Außenministerium für Europa zuständig. Und dass Chefdiplomat Marco Rubio nicht teilnahm, zeigte, wie egal die OSZE der Regierung in Washington gerade ist.