So missbrauchen die USA und Russland die OSZE als Bühne

Von Matthias Kolb, Wien

Es gibt keine verlässlichen Belege, dass Donald Trump die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) überhaupt kennt. Zwar gehören die USA neben den EU-Ländern, Kanada, Großbritannien sowie Russland und Ukraine zu deren 57 Mitgliedern, doch internationale Organisationen betrachtete der US-Präsident schon in seiner ersten Amtszeit skeptisch. Und dass die OSZE-Wahlbeobachter im November 2020 Trumps Aussagen über den angeblich gegen ihn gerichteten Wahlbetrug als „grundlos“ kritisierten, hat man in Mar-a-Lago entweder übersehen, ignoriert oder vergessen.