Vor knapp vier Jahren überfiel Russland seinen Nachbarn, die Ukraine. Dabei sind beide, Aggressor wie Opfer, Mitglieder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), zu deren Prinzipien eigentlich die friedliche Beilegung von Konflikten gehört. Moskau bremst seither vieles in der OSZE, aber gehört der Organisation weiter an. Dort führt 2026 die neutrale Schweiz die Geschäfte. Ein Treffen im Bundeshaus in Bern mit Außenminister Ignazio Cassis, auf den viel Arbeit wartet.