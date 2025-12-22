Vor knapp vier Jahren überfiel Russland seinen Nachbarn, die Ukraine. Dabei sind beide, Aggressor wie Opfer, Mitglieder der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), zu deren Prinzipien eigentlich die friedliche Beilegung von Konflikten gehört. Moskau bremst seither vieles in der OSZE, aber gehört der Organisation weiter an. Dort führt 2026 die neutrale Schweiz die Geschäfte. Ein Treffen im Bundeshaus in Bern mit Außenminister Ignazio Cassis, auf den viel Arbeit wartet.
Umgang mit Russland„Es führt kein Weg am Dialog vorbei“
Die OSZE könnte nach einer Waffenruhe in der Ukraine deren Einhaltung überwachen. 2026 übernimmt die Schweiz den Vorsitz. Außenminister Ignazio Cassis will trotz des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs mit Russland im Gespräch bleiben.
Interview von Nicolas Freund, Bern
