Von Matthias Kolb, Valletta

Am Mittwochabend um 22.39 Uhr ist es so weit. Das Flugzeug des russischen Außenministers Sergej Lawrow landet in Malta. Erstmals seit Februar 2022, als Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, hält sich Wladimir Putins Chefdiplomat in der EU auf. Damals hatte er Schweden besucht und ebenfalls am jährlichen Ministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa teilgenommen. Die OSZE hat 57 gleichberechtigte Mitglieder aus Europa, Nordamerika und Zentralasien. Zu ihnen gehört neben dem Aggressor Russland auch das Opfer, die Ukraine.