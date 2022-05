In der ostukrainischen Region Luhansk haben ukrainische Truppen nach ihren Angaben zwei Pontonbrücken des russischen Militärs über den Fluss Siwerskyj Donez zerstört. "Bilohoriwka hält gerade dem russischen Ansturm stand, unsere Verteidiger haben zweimal Pontonbrücken zerstört", schrieb Militärgouverneur Serhij Hajdaj, am Donnerstag im Nachrichtendienst Telegram. Dazu präsentierte er Drohnenaufnahmen von Dutzenden zerstörten Fahrzeugen und Panzertechnik. Die Bilder kursierten bereits am Vortag. Im Morgenbericht konstatierte der ukrainische Generalstab, dass der Gegner dennoch über den Fluss gelangt sei. Hajdaj gestand ein: "Die Lage hat sich bedeutend verschlechtert." Die Versorgungsroute nach Lyssytschansk und Sjewjerodonezk ist demnach mit den russischen Vorstößen akut gefährdet. Russlands Ziel ist mindestens die völlige Eroberung der Gebiete Luhansk und Donezk. In Mariupol wurde laut ukrainischen Angaben das Stahlwerk weiter bombardiert.

In Genf prangerte UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet "eklatante Menschenrechtsverletzungen" in vorübergehend russisch kontrollierten Gebieten an. Allein in der Region Kiew seien mehr als 1000 tote Zivilisten geborgen worden, sagte sie am Donnerstag bei der Sondersitzung des Menschenrechtsrats. Es gebe ungesetzliche Tötungen und augenscheinliche Massenhinrichtungen in "schockierendem" Ausmaß. Sie rechne mit steigenden Zahlen, da mehr Hinweise auftauchten. So veröffentlichte die BBC Bilder der Videokamera eines Fahrradladens außerhalb Kiews. Sie zeigten, wie russische Soldaten den unbewaffneten Inhaber und einen Mitarbeiter von hinten erschießen und das Geschäft plündern.