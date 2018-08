31. August 2018, 19:01 Uhr Ostukraine Bombe tötet Separatistenchef

Alexander Sachartschenko war Anführer der sogenannten "Volksrepublik Donezk". Er kam bei einem Anschlag ums Leben.

Von Julian Hans , Moskau

Im Osten der Ukraine ist der Anführer der selbsternannten "Volksrepublik" Donezk (DNR) bei einem Anschlag ums Leben gekommen. Das bestätigte die Führung der abtrünnigen Region. Berichten russischer Medien zufolge explodierte am Freitagnachmittag eine Bombe im Zentrum von Donezk. Der 42-jährige Alexander Sachartschenko starb wenig später im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Bei der Explosion vor einem Café in der Nähe der Residenz des Separatistenführers soll auch der Chef des Finanzministeriums der Separatisten verletzt worden sein.

Sicherheitskräfte der DNR sagten der russischen Agentur Interfax, sie hätten mehrere "ukrainische Diversanten" festgenommen, die den Anschlag verübt haben sollen.

Die sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk hatten sich nach dem Sturz des ukrainischen Staatschefs Viktor Janukowitsch im April 2014 gegründet. Zunächst hatten russische Staatsbürger aus dem Geheimdienst die Separatisten angeführt. Später wurden sie von Führungsposten abgezogen und durch Einheimische ersetzt.

Sachartschenko bekam im August 2014 die Führung der Volksrepublik DNR übertragen. Der in Donezk geborene Elektromechaniker war Chef einer Kampfsportgruppe, die Verwaltungsgebäude in der ostukrainischen Stadt stürmte und besetzte. In seiner Rolle als Anführer der Volksrepublik nahm er an Verhandlungen der Kontaktgruppe aus Abgesandten der Regierungen der Ukraine, Russlands und der OSZE teil. Dem Ziel der Gespräche, der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen über einen Waffenstillstand, kam man allerdings nie wirklich nah. Nach Einschätzung westlicher Diplomaten wird die Politik der Separatisten weitgehend aus Moskau gesteuert.