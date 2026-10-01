Wo Deutschland bei Drohnenangriffen besonders verletzlich ist? An der Ostseeküste können Betreiber kritischer Infrastrukturen darauf klare Antworten geben. Das Entsorgungswerk für Nuklearanlagen in Lubmin, gleichzeitig Atom-Zwischenlager, zum Beispiel. Das Flüssiggas-Terminal in Sassnitz, Rüstungsbetriebe, Bundeswehr-Standorte oder auch der Offshore-Windpark „Baltic 1“ – all diese Standorte waren schon Ziel von Drohnenüberflügen, die keiner friedlichen Mission zugerechnet werden konnten.
SicherheitDie Ostseeküste bekommt ein neues Drohnenschutz-System
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Flugobjekte, vermutlich aus Russland, spionieren und sabotieren immer häufiger. Nun soll ein Projekt in Mecklenburg-Vorpommern zeigen: Mehr Schutz ist möglich, mit Hightech aus Deutschland.
Von Markus Balser, Berlin
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