Schweden, Dänemark und Finnland sind schon lange beunruhigt und die neue britische Regierung hat, kaum im Amt, vergangene Woche einen „Call to Action“ veröffentlicht. Darin heißt es, die russische Schattenflotte stelle eine solch akute Gefahr für die Weltmeere, die maritime Sicherheit und die Integrität des internationalen Seehandels dar, dass dringend schärfere Maßnahmen ergriffen werden müssten. Die Frage ist nur, wie die aussehen könnten.

Viele Tanker haben keine Sicherheitspapiere

Die EU hat 2022 gemeinsam mit Japan, Kanada, Großbritannien und den USA 2022 einen Importstopp und eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russisches Öl eingeführt. Russland umgeht diese Sanktionen, indem es das Öl umpumpt auf die alten Schiffe unter fremder Flagge, die das Öl dann für bis zu 80 Dollar pro Barrel an Länder wie China oder Indien verkaufen.

Keiner kennt die genaue Größe der Schattenflotte, aber man schätzt, dass auf den Weltmeeren 1000 bis 2000 solcher Schiffe unterwegs sind – zum Teil unter der Flagge von Ländern wie Swaziland oder Gabun, die „auch meiner Katze eine Lizenz verkaufen würden“, wie es eine Analystin von Lloyd’s List Intelligence dem dänischen Nachrichtenportal Danwatch gegenüber formulierte.

Laut der Kiyv School of Economics sind allein im März dieses Jahres 223 unversicherte Tankschiffe aus russischen Häfen ausgelaufen, von denen die allermeisten älter als 15 Jahre seien. Und Lloyd’s List schreibt, dass in den vergangenen zwölf Monaten täglich etwa 3,3 Millionen Barrel Rohöl, Heizöl, Diesel und Benzin von russischen Ostseehäfen durch die dänischen Meerengen exportiert worden seien, mindestens 37 Prozent dieser Tanker hätten keine Versicherungspapiere.

Bis zu 800 000 Barrel Öl pro Schiff

Am 2. März kollidierte der 250 Meter lange Öltanker Andromeda Star im Öresund zwischen Saltholm und Amager mit einem unbekannten Schiff. Das Ganze ging glimpflich aus, zeigt aber einmal mehr, dass „eine Ölkatastrophe in der Ostsee im Grunde nur eine Frage der Zeit ist“, sagt Niklas Granholm vom Schwedischen Forschungsinstitut für Verteidigung (FOI) der Süddeutschen Zeitung.

Ähnlich äußerte sich die Seeverkehrsprofessorin Ulla Tapaninen von der Technischen Universität Tallinn, als sie kürzlich im finnischen Fernsehen sagte, die größte Umweltgefahr für die Ostsee gehe von russischen Öltankern unter fremder Flagge aus, schließlich hätten deren Kapitäne meist keinerlei Erfahrung mit Einsätzen in der vereisten Ostsee im Winter. Im zugefrorenen Meer müsse man auf den von Eisbrechern geöffneten engen Kanälen mit möglichst geringen Abständen fahren, was die Gefahr von Kollisionen erhöhe.

Im vergangenen Oktober ist die schwedische Fähre Marco Polo bei dichtem Nebel vor Südschweden auf Grund gelaufen. Man schätzt, dass dabei bis zu 150 Kubikmeter Schweröl aus den Tanks ins Meer gelangten. Etwa ein Drittel des Öls konnte auf dem Meer abgesaugt werden, aber bis heute wird die Küste von Blekinge von anschwemmendem Rohöl verschmutzt. Das Ganze ist eine der schlimmsten Ölkatastrophen vor der schwedischen Küste – aber nichts im Vergleich zu der Ölpest, die ein Unfall mit einem Schiff der russischen Schattenflotte verursachen würde: Die großen Tanker transportieren jeweils bis zu 800 000 Barrel, das sind 127 Millionen Liter, also fast das Tausendfache dessen, was die Marco Polo bei ihrer Havarie verloren hat.

Russland lehnt die Kontrolle von Schiffen ab

Solch eine Havarie hätte auch katastrophale wirtschaftliche Folgen, so Granholm, schließlich würde eine Ölpest „mit einem Schlag unsere infrastrukturelle Hauptschlagader durchtrennen“. Schwedens Importe laufen zu 90 Prozent über den Schiffsverkehr. Auch Norwegen wickelt seine meisten Importe über den Hafen von Göteborg ab.

Granholm betont noch zwei weitere Probleme der Schattenflotte: Zum einen stellen viele Kapitäne ihr automatisches Identifikationssystem aus, sodass man sie nicht orten kann – was die Gefahr einer Kollision in der ohnehin überfüllten Ostsee noch größer macht. Zum anderen sind ganz offensichtlich viele der Schiffe, die entweder als Bunkerschiffe oder als Fischkutter deklariert sind, mit hochpotenten Abhörgeräten ausgestattet, man kann das an den enormen Aufbauten und Antennen sehen, die sie mit sich führen. „Ja“, sagt Granholm, „das kennen wir gut aus Sowjetzeiten, da kreuzten auch angebliche Fischerboote mit riesigen Sendemasten direkt vor der schwedischen Küste.“

Granholm sagt, das effektivste Mittel wären Kontrollen der Schiffe auf ihre Fahrtauglichkeit. „Die Küstenwache jedes Landes hat das Recht, Schiffe auf ihre eventuelle Unfallgefahr hin zu untersuchen, die Dänen könnten das also machen, wenn die Schiffe durch ihre Gewässer kommen.“ Der Haken daran: Der Öresund, durch den die russischen Schiffe fahren, unterliegt dem Öresundvertrag von 1857, der besagt, dass alle Schiffe dieses maritime Nadelöhr ungehindert passieren dürfen. Der russische Botschafter in Dänemark, Wladimir Barbin, hat bereits mehrmals betont, aufgrund dieser Vereinbarung sei es illegal, internationale Schiffe an der Durchfahrt zu hindern.

Das neue Sanktionspaket der Europäischen Union von Ende Juni führt 27 Schiffe auf, für die das Einlaufen in Häfen der EU zukünftig verboten ist. Das ist ein Anfang, betrifft aber eben auch nur einen winzigen Bruchteil der Schattenflotte.