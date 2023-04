Kurz vor den Nord-Stream-Explosionen in der Ostsee hat sich laut dänischem Militärs ein russisches Spezialschiff in der Nähe der Detonationsorte befunden. Das dänische Verteidigungskommando bestätigte der Zeitung Information, dass ein Patrouillenschiff am 22. September 2022 östlich von Bornholm Bilder von der SS-750 gemacht habe. Vier Tage später war es zu Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 gekommen. Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar.