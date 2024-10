Russland setzt für den Transport seines Rohöls über die Ostsee auf eine sogenannte Schattenflotte aus teils überalterten und unterversicherten Öltankern. Greenpeace veröffentlichte nun eine konkrete Liste mit 192 derartigen Tankern. 171 Schiffe davon fuhren nach Recherchen der Umweltorganisation in den vergangenen zwei Jahren einmal oder öfter durch die deutsche Ostsee und das Seegebiet der Schifffahrtsroute Kadetrinne in der Mecklenburger Bucht. Die Tanker seien überaltert, viele wiesen technische Mängel auf, hätten zeitweise ihr automatisches Identifizierungssystem abgeschaltet oder Ladung auf See an andere Tanker übergeben, ein besonders riskantes Manöver. Zudem stünden die Tanker bislang auf keiner Sanktionsliste. Greenpeace warnte, bei einer Havarie in der Kadetrinne wäre die gesamte deutsche Ostseeküste in Gefahr. Alle Tanker seien unzureichend gegen die Folgen einer Ölpest versichert.