28. Juni 2019, 18:55 Uhr Ostkongo UN untersuchen Massaker

Bei Kämpfen zwischen ethnischen Gruppen im Ostkongo sind dem UN-Menschenrechtsbüro zufolge innerhalb weniger Tage mindestens 117 Menschen getötet worden. Eine Untersuchung habe ergeben, dass innerhalb von vier Tagen Mitte Juni Massaker in der Provinz Ituri stattgefunden hätten, teilte das Büro am Freitag mit. Einige der Opfer seien geköpft worden und Häuser seien niedergebrannt worden. Die Grausamkeit der Angriffe deute darauf hin, dass die Täter versucht hatten, die Überlebenden von einer Rückkehr in ihre Dörfer abzuhalten. Die meisten Opfer gehörten der Bevölkerungsgruppe der Hema an, die Angreifer sind Berichten zufolge vom Volk der Lendu. Zwischen beiden Gruppen in der Provinz Ituri im Nordosten des Kongo gab es in der Vergangenheit immer wieder Konflikte, die jüngst wieder entflammt waren.