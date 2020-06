Die erste Reaktion aus Prag auf das Aufbauprogramm der EU Ende Mai war nicht gerade freundlich. Der tschechische Premier Andrej Babiš störte sich daran, dass vor allem Italien und Spanien von den Hilfen profitieren sollten. "Ich bin nicht geneigt, für die Schulden unverantwortlicher Staaten zu bürgen", erklärte er am 24. Mai per Facebook. Die gemeinsame Stellungnahme der Visegrád-Staaten (kurz V4) Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen klingt nun etwas konzilianter.

"Die V4-Staaten unterstützen die außerordentlichen Maßnahmen hinsichtlich der wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Krise", heißt es darin. Allerdings bringen die vier Staaten wohl nur mit Mühe ihre widerstreitenden Interessen auf eine Linie. Polen, das mit Abstand bevölkerungsreichste Land der V4, soll nach Italien und Spanien am meisten Geld aus dem Wiederaufbaufonds erhalten. Auch die Slowakei profitiert. Tschechien und Ungarn hingegen würden weniger erhalten als Deutschland. "Die ärmeren Länder sollten nicht die Kosten für die reicheren tragen", erklärte Andrej Babiš am Donnerstagabend nach dem Treffen der vier Regierungschef im tschechischen Schloss Lednice. Der slowakische Premier Igor Matovič erklärte solidarisch: "Der bestehende Kompromiss ist nicht fair".

Für die Slowakei jedoch ist er vorteilhaft - das Land ist dringend auf die Hilfen angewiesen. Die Regierung hatte frühzeitig sehr strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen erlassen, erst an diesem Samstag wird der Notstand aufgehoben. Nur langsam läuft das öffentliche Leben wieder an. Das trug zwar dazu bei, dass in der Slowakei die Zahlen niedrig blieben: 28 Menschen starben an Covid-19, und 1542 infizierten sich. Doch die Wirtschaft liegt am Boden. Schmerzlich wird den Slowaken bewusst, wie abhängig das Land von der Autoindustrie, namentlich der deutschen, ist. Für die Slowakei könne das Wiederaufbauprogramm der EU eine "riesige Hilfe" sein, sagte Präsidentin Zuzana Čaputová. Die EU-Mittel sollten "weise und ökonomisch" eingesetzt werden, um eine nachhaltigere, unabhängigere Wirtschaft aufzubauen.

Die Slowakei sitzt nicht zum ersten Mal zwischen den Stühlen - sie ist als einziger V4-Staat auch Mitglied der Eurozone. Indes besetzen Tschechien und Ungarn innerhalb der Gruppe zunehmend ihre eigene Nische. So beobachtet es Milan Nič von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die Bereitschaft der EU-Staaten, Ungarn mit finanziellen Mitteln zu helfen, sei wegen Viktor Orbáns zunehmend autokratischer Politik gering. Tschechien hingegen hat möglicherweise bereits EU-Subventionen in zweistelliger Millionenhöhe zu Unrecht erhalten - nach derzeitigem Stand sieht die EU Premier Babiš wegen seiner Firmen in einem Interessenkonflikt. Gleichzeitig könnte Tschechien am ehesten von den vier Ländern zum Nettozahler in der EU werden, so Nič.

Einig sind sich die V4-Staaten immerhin über die Grundlage zur Verteilung der EU-Mittel. Für diese solle nicht gelten, wie hoch die Arbeitslosigkeit vor dem Jahr 2020 war und auch nicht die Zahl der Corona-Opfer, sondern die wirtschaftlichen Folgen der Maßnahmen im Kampf gegen das Virus.