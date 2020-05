Während die Feier zum 75. Jahrestag des Weltkriegsendes in Russland wegen der Corona-Krise sehr begrenzt ausfällt, gibt es in Weißrussland eine Massenveranstaltung.

Bei den Feiern zum 75. Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa haben die einst im Kampf gegen die Nazis vereinten früheren Sowjetrepubliken tiefe Zerstrittenheit offenbart. Während Moskau wegen der Corona-Krise auf die größte Militärparade der russischen Geschichte verzichtete, fuhr Präsident Alexander Lukaschenko in der weißrussischen Hauptstadt Minsk schweres Kriegsgerät auf. "Der Feiertag ist für uns heilig - wir können nicht anders", sagte er mit Blick auf Kritik der Weltgesundheitsorganisation WHO. Experten hatten die Massenveranstaltung mit Tausenden Soldaten und Zuschauern ohne Gesichtsmasken als Risiko eingestuft. In der Ukraine warnte Präsident Wolodimir Selenskij vor einem "Kult" um den Krieg und den Sieg über Nazi-Deutschland. Die Sowjetunion hatte 27 Millionen Todesopfer im Zweiten Weltkrieg zu beklagen.

In Moskau würdigte Präsident Wladimir Putin bei einer Zeremonie die Soldaten der Roten Armee mit einer Schweigeminute. "Sie haben das Vaterland gerettet, das Leben der künftigen Generationen geschützt. Sie haben Europa befreit und die Welt beschützt", sagte er an der Ewigen Flamme in Moskau. Das Gedenken wurde im Fernsehen übertragen; in der russischen Hauptstadt gelten wegen der Corona-Pandemie strenge Ausgangssperren. Putin sagte, dass die Opfer niemals vergessen würden und die eigentlich geplante große Siegesparade nachgeholt werde. Lediglich eine Flugshow der Luftwaffe mit 75 Maschinen wurde abgehalten.

Öffentliche Feiern waren anders als in Russland auch in der Ukraine möglich. Präsident Selenskij warnte vor einer politischen Instrumentalisierung der Geschichte. "Wir machen aus dem Krieg keinen Kult", sagte er in einer Videobotschaft mit Blick auf Russland. "Das ist ein sehr wichtiger Tag - und keine Werbeveranstaltung, keine Schlacht um Losungen, kein pompöser Wettbewerb der Tänze auf den Knochen", betonte der 42-Jährige. Nach seiner Darstellung kämpften auch sieben Millionen Ukrainer in der Anti-Hitler-Koalition gegen die Nazis.