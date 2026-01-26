Der AfD-Politiker André Barth hat die Bürgermeisterwahl in Altenberg im Osterzgebirge gewonnen. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge erhielt er 61,8 Prozent der Stimmen, wie die Stadtverwaltung im Internet informierte. Damit holte er schon im ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit von mehr als 50 Prozent. Barth hatte die Amtsgeschäfte zuvor schon kommissarisch geführt. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei 70,8 Prozent. Die Bürgermeisterwahl in dem rund 7500 Einwohner zählenden Wintersportort war erforderlich, nachdem Stadtoberhaupt Markus Wiesenberg (CDU) im Sommer 2025 sein Amt niedergelegt hatte. Er machte damals eine Blockadehaltung im Stadtrat dafür verantwortlich. Daraufhin übernahm sein Stellvertreter Barth die Amtsgeschäfte.