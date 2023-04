An den Ostermärschen der Friedensbewegung haben sich nach Angaben der Veranstalter in den vergangenen Tagen Zehntausende Menschen beteiligt. Im Zentrum der Kundgebungen stand der Ukraine-Krieg. "Die Friedensbewegung sieht sich durch die diesjährigen Ostermarsch-Aktionen gestärkt", hieß es in einer am Montag verbreiteten Abschlusserklärung der Informationsstelle Ostermarsch. Insgesamt habe es bundesweit mehr als 120 Aktionen gegeben, die Teilnehmerzahl habe im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Zur Abschlusskundgebung des Frankfurter Ostermarschs kamen laut Polizei am Montag knapp 2000 Menschen zusammen, die Veranstalter sprachen von ungefähr 4000 Teilnehmern. In Berlin demonstrierten nach Polizeiangaben am Samstag mehr als 1000 Menschen auf zwei Ostermärschen. In Bremen zogen laut Polizei etwa 1000 Menschen umher.