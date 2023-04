Der Ostermarsch in Stuttgart im April 2022.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Ostermärsche in mehr als hundert deutschen Städten steht die Forderung, den Ukrainekrieg zu beenden. Aber wie? Auch die Vereinigung "Ärzte gegen den Atomkrieg" tut sich schwer mit einer Antwort.

Von Rainer Stadler, Bielefeld

Gut zwei Wochen vor den Ostermärschen, "Klimakiller Krieg" lautet der Titel des Online-Vortrags. Erster Eindruck der abendlichen Veranstaltung: Die Friedensbewegung ist ziemlich in die Jahre gekommen. Die dominierende Haarfarbe unter den 76 Teilnehmern ist grau. Das gilt auch für die Referentin, Angelika Claußen, 71, frühere Psychotherapeutin, deutsche Vorsitzende der Internationalen Ärztinnen und Ärzte für die Verhinderung des Atomkriegs, kurz IPPNW. Sie hat sich der Friedensorganisation vor vielen Jahren angeschlossen, war schon bei der historischen Demonstration gegen die Nato-Nachrüstung dabei, 1983 in Bonn, "damals noch mit Kinderwagen", sagt sie. Damals mobilisierte die Friedensbewegung Millionen Menschen. Lange her.