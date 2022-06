Carsten Schneider (SPD) weist die Kritik der Linken am Ölembargo zurück: "Wir haben eine gesamtstaatliche Verantwortung, da kann ich nicht sagen, nur weil ich hier im Osten bin, machen wir nicht mit."

Carsten Schneider, Ostbeauftragter der Bundesregierung, erklärt, warum es beim Ölembargo keine Ausnahmen für die Raffinierie in Schwedt geben darf und was dem Westen entgeht, wenn nicht bald mehr Ostdeutsche in der ersten Reihe stehen.