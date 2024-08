Von Benedikt Peters, Spremberg, Leipzig

Manchmal ist die wichtigste Botschaft die, die jemand nicht sagt. „Schon die neue Umfrage für Sachsen gesehen?“, fragt Yasmin Fahimi, als sie sich in den Autositz fallen lässt. „Die CDU ist jetzt vorn, 33 Prozent. AfD bei 30, BSW 13 Prozent.“ Über ihre Partei, die SPD, verliert die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbunds nicht einmal ein Wort, und warum auch? Die Sozialdemokraten rangieren bei 6 Prozent, für sie geht es in Sachsen und auch in Thüringen, wo die Bürger in eineinhalb Wochen ebenfalls wählen, nur noch darum, den Sturz aus dem Landtag zu verhindern. Und wenn die Kanzlerpartei doch herausfliegt? „Das wäre schlecht“, sagt Fahimi. „Aber möglich ist es schon.“