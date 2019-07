19. Juli 2019, 15:52 Uhr Leserdiskussion "Volkswille" über alles?

"Dem Volk das letzte Wort!" So war der Zeitungsbeitrag überschrieben, mit dem Michael Kretschmer überraschend für "mehr direkte Demokratie" plädierte.

Mit der plebiszitären Vetomacht "Volkseinwand" will der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer das Vertrauen in die Institutionen stärken und zur "Versachlichung von Debatten" beitragen. Doch der "Volkswille" wird in Ostdeutschland verklärt, kommentiert SZ-Kolumnist Norbert Frei.

