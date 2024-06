Nordkorea hat am Mittwoch vor seiner Ostküste einen neuen Testabschuss einer Hyperschallrakete durchgeführt. Wie das südkoreanische Militär berichtete, soll die Rakete aber in der Luft explodiert sein. Sie sei nahe der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden. Nach japanischen Angaben flog die Rakete in einer Höhe von etwa 100 Kilometern und hatte eine Reichweite von mehr als 200 Kilometern. Hochrangige Vertreter Südkoreas, der USA und Japans verurteilten in einem Telefonat den Start als Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und als ernsthafte Bedrohung für den Frieden und die Stabilität in der Region und darüber hinaus. Nordkorea kritisierte in dieser Woche die Entsendung eines US-Flugzeugträgers zu Übungen mit Südkorea und Japan und warnte vor einer „überwältigenden, neuen Demonstration der Abschreckung“.