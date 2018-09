14. September 2018, 18:56 Uhr Ostasien Koreas eröffnen Verbindungsbüro

Seoul und Pjöngjang wollen rund um die Uhr in Kontakt sein. Beide Länder verfügen über keinerlei Vertretungen im jeweils anderen Staat. Seit dem Frühjahr kommunizieren beide Seiten wieder miteinander.

Von Christoph Neidhardt, Tokio

Die beiden Koreas haben am Freitag in Kaesong ein gemeinsames Verbindungsbüro eröffnet. "In dieser neuen Ära des Friedens werden wir künftig rund um die Uhr einen Kontaktkanal haben", sagte Südkoreas Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon auf der kleinen Feier. Seoul und Pjöngjang verfügen über keinerlei Vertretungen im jeweils anderen Staat. Seit Frühjahr kommunizieren beide Seiten wieder über eine Hotline und per Fax.

Ein Unternehmer sagt, man hätte besser den Industriepark wieder eröffnen sollen

Seoul wird etwa 20 Leute permanent in Kaesong stationieren, ...