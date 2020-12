Die Hilfsorganisation Oxfam hat vor einer zunehmenden Hungerkrise in Ostafrika gewarnt. Wegen des anstehenden Wetterereignisses "La Niña", spanisch für "das Mädchen", werde es noch weniger Regen geben, was die ohnehin schon knappen Ernten vernichten würden, erklärte Oxfam am Freitag in Berlin. Ausgangspunkt für die Dürreperiode ist der Klimawandel, wie es hieß. Laut Oxfam sind bereits jetzt mehr als 50 Millionen Menschen am Horn von Afrika auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Diese Zahl werde durch "La Niña" noch weiter steigen.