Das ostafrikanische Ruanda hat die diplomatischen Beziehungen zu Belgien mit sofortiger Wirkung abgebrochen. Dies gab die Regierung des Landes am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Belgiens Diplomaten in Ruanda müssen das Land nun innerhalb von 48 Stunden verlassen. Grund für den Zerfall der Beziehungen zwischen Ruanda und der ehemaligen Kolonialmacht Belgien ist die Position Brüssels im Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo. In der Erklärung vom Montag beschuldigte Kigali Brüssel, „seine neokolonialen Wahnvorstellungen aufrechtzuerhalten“. Belgien habe in dem Konflikt eindeutig Partei ergriffen und würde „systematisch gegen Ruanda mobilisieren, indem es Lügen und Manipulationen einsetzt“. Weiter hieß es, dass dies dem Versuch diene, sowohl Ruanda als auch die Region zu destabilisieren. Belgien hat Ruanda wiederholt offen kritisiert und die Europäische Union aufgefordert, Ruanda wegen seiner Unterstützung für die Miliz M23 zu sanktionieren. Belgiens Außenminister Maxime Prevot bedauerte die Reaktion Ruandas und erklärte in einer Stellungnahme auf der Plattform „X“, dass diese unverhältnismäßig sei.