Nach gewaltsamen Einschüchterungen der Opposition liegt Langzeitherrscher Yoweri Museveni nach ersten Wahlergebnissen in Uganda vorn. Die Älteren halten noch oft zu ihm, doch nun kommt es darauf an, wie die Jüngeren reagieren, die Bobi Wine gewählt haben.

Von Bernd Dörries, Kampala

Amina Nalumansi sitzt unter einem großen Baum in einem kleinen Dorf, eine gute Stunde von Ugandas Hauptstadt Kampala entfernt. Vor ihr steht eine lange Schlange Frauen und Männer, die seit dem frühen Morgen darauf warten, ihre Stimme abzugeben für die Präsidentschaftswahlen in Uganda. Unter dem Baum versammeln sich am Donnerstag diejenigen, die ihre Stimme bereits abgegeben haben, man erkennt sie an der lila Farbe auf den Fingern, die sie bekommen, damit sich keiner noch einmal anstellt.

Amina Nalumansi sagt, sie habe an jeder Wahl teilgenommen, die es in den siebzig Jahren ihres Lebens gab, und bisher immer demselben Kandidaten ihre Stimme gegeben: Yoweneri Museveni. Seit 35 Jahren regiert er das Land im Osten Afrikas mit etwa 45 Millionen Einwohnern. Er werde keiner dieser afrikanischen Langzeitpräsidenten, die nicht von der Macht lassen können, hatte er einmal gesagt. Mittlerweile steht er in der Rangliste der ewigen Präsidenten ziemlich weit oben.

"Die Perle von Afrika" wird Uganda gerne genannt. Weil es lange ein Musterstaat war, mit stetig wachsender Wirtschaft, fast ohne ethnische Rivalitäten, eine Insel der Stabilität in einer unruhigen Region. Aber Stabilität kann eben auch bedeuten, dass eine kleine Gruppe alles bekommt, und der Rest wenig bis nichts. Dass sich die Clique um Museveni immer mehr bereichert, während für Millionen nur Tagelöhner-Jobs bleiben oder das Motorrad-Taxi.

"Die Jungen wählen alle Bobi Wine", sagt Amina Nalumansi mit ihren 70 Jahren, nur ein Prozent der Ugander erreicht dieses hier fast biblische Alter, etwa drei Viertel sind unter dreißig. Die Jungen, sie stehen ein paar Meter weiter um ihre Motorräder herum, ein paar recken die Faust, rufen "People Power", den Wahlslogan des jungen Präsidentschaftskandidaten, der mit 38 Jahren genau halb so alt ist wie Museweni.

Die Alten erinnern sich daran, dass Museveni Frieden brachte

Es ist ein Kampf, der oft als Alt gegen Jung, Stadt gegen Land beschrieben wurde. Auf der einen Seite die jungen Anhänger von Bobi Wine, die es in die Städte zieht, in das moderne Leben, die aus den sozialen Medien wissen, wie eine Zukunft aussehen kann. Auf der anderen Seite die alten Leute auf dem Land, von denen manche noch wissen, wie die Vergangenheit war. "Museveni hat uns Frieden gebracht", sagt Nalumansi.

Vor vier Jahrzehnten stand ihr Dorf im Zentrum des Buschkrieges, Museveni hatte erst dabei geholfen, den Diktator Idi Amin loszuwerden, und dann dessen Nachfolger Milton Obote, der auf seine Art nicht weniger grausam war. "Ich musste vor den Kämpfen fliehen, mein Haus wurde zerstört, als ich zurückkam, musste ich Verwandte anbetteln, es gab nicht zu essen", sagt Nalumansi. Aber es gab Frieden. Museveni liberalisierte die Wirtschaft, jetzt entstanden Zuckerraffinerien und Fabriken, Straßen wurden gebaut und Stromleitungen. Nur verdreifachte sich in seiner Amtszeit eben auch die Bevölkerung, was viele Fortschritte einfach wieder auffraß.

Detailansicht öffnen Ein Wähler bekommt Farbe auf den Finger, damit sichtbar ist, dass er seine Stimme schon abgegeben hat. (Foto: Baz Ratner/REUTERS)

Im Dorf von Nalumansi gibt es keine geteerte Straße und kein Wasser aus dem Hahn, es gibt einen Kiosk und die große Wiese vor der Kirche, auf der zwei Fußballtore stehen, auf der sie jetzt auf die Wahlergebnisse warten. Die Jungen mit ihren Motorrädern, von denen manche die T-Shirts von Bobi Wine tragen, die Alten wie Nalumansi in ihren bunten Kleidern. "Ich habe dieses Mal Bobi Wine gewählt", sagt sie beiläufig, so als wollen sie damit kein großes Aufsehen auslösen. Die lange Periode des Friedens sei schön und gut, sagt sie. "Aber die Armut ist geblieben, wir sind verbittert, dass sich für uns so wenig geändert hat." Frieden macht nicht satt.

Präsident Museveni hat sich lange als Garant des Friedens dargestellt, als derjenige, der nach vielen Jahren der Diktatur mit Hunderttausenden Toten eine neue Ära eingeleitet hat. Er macht aber auch klar: Ich bin derjenige, der Frieden gibt und der Frieden nimmt. Überall im Land sind die Sicherheitskräfte aufgefahren, um eine friedliche Wahl zu garantieren, wie das Regime behauptet. Es ist vor allem eine Erinnerung daran, wer die Macht hat im Land. Und auch wohl behalten wird, koste es, was es wolle. Es gibt aber auch Regionen, in denen Museveni wohl eine echte Mehrheit haben wird, sei es, weil dort mehr Straßen und Schulen gebaut wurden, oder weil man ihn immer noch als Friedensgarant sieht.

Das Regime hat das gesamte Internet abgeschaltet

Am Donnerstagabend wurden im Fernsehen die ersten Ergebnisse verlesen, die alle sehr gut ausfallen für den ewigen Diktator. Im Laufe des Freitag kommen weitere Meldungen, in denen die Wahlkommission zitiert wird und es heißt, dass Museveni deutlich vorne liege. Im Fernsehen läuft auch die Werbung eines Internetanbieters: "Jeder Kunde hat das Recht auf eine Verbindung." In Uganda ist das derzeit nicht der Fall, das Regime hat vor der Wahl erst alle sozialen Medien verboten und dann das gesamte Internet abgeschaltet, natürlich nur, um sichere Wahlen zu garantieren.

Die Opposition hatte den Plan, an allen etwa 35 000 Wahllokalen mindestens zwei ihrer Leute zu positionieren, die dort die Ergebnisse in eine App eingeben und an eine zentrale Stelle schicken sollten. So hätte die Opposition ihre eigenen Zahlen gehabt. Ohne Internet geht das nicht.

Bobi Wine fasst zusammen, was ihm bisher an Ergebnissen des Wahltages vorliegt: Neun seiner Anhänger seien erschossen worden, Hunderte seiner Wahlhelfer, die die Urnen bewachen sollen, entführt. Er habe Meldungen erhalten, dass die Armee in manchen Orten Wahlzettel angeliefert hätte, die bereits ausgefüllt gewesen seien. Und so weiter.

"Es ist einsam", sagt Bobi Wine in seinem Garten

Er sitzt auf einer kleinen Veranda im Garten seines Hauses, ein Schäferhund trottet umher, die Gärtner kappen die Blätter eines Bananenbaums. Wine heißt eigentlich Robert Kyagulanyi, aber alle kennen ihn unter seinem Künstlernamen, Millionen junger Ugander verehren ihn als ihren "Ghetto-Präsidenten". Er verspricht mehr Chancen für alle, weniger Korruption und mehr Macht fürs Parlament, manches ist vage, manches naiv. Aber selbst Kritiker erkennen an, wie ernst Wine es meint.

In den vergangenen Jahren wurde er entführt, verprügelt und gedemütigt vom Regime. Im Sommer 2019 hatte Wine im selben Garten seine Kandidatur verkündet, ein Zelt war damals aufgebaut, Hunderte Anhänger waren gekommen, es wurde gelacht und Musik gemacht, heute ist der Garten leer, sitzen seine Freunde im Gefängnis oder in ihren Verstecken.

Demütigen, isolieren und ermüden, das ist die Taktik des Regimes. Die Kinder hat er ins Ausland gebracht, sein Telefon ist abgestellt. Bobi Wine sitzt in einem Gartenstuhl, die Schultern zusammengesunken und sagt: "Es ist einsam. Ich warte auf den nächsten Tag und hoffe, dass er besser wird."

Bis spätestens Samstagabend will das Regime das Wahlergebnis bekannt geben. Die Frage ist weniger, welches das sein wird, sondern wie die Anhänger von Bobi Wine reagieren werden. Wird es einen Aufstand geben in den Slums des Ghetto-Präsidenten? "Unsere Proteste sind immer friedlich", sagt Bobi Wine. Es sei das Regime, das mit Gewalt reagiere. Er spitzt die Lippe und macht einen zischenden Laut. Wie der Sturm, der vielleicht kommen wird.