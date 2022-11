Die Dürreregion am Horn von Afrika erlebt inzwischen den fünften Ausfall der Regensaison in Folge. Das Nothilfe-Koordinationsbüro der Vereinten Nationen (OCHA) in Genf sprach am Mittwoch von der längsten und schwersten Trockenheit der jüngeren Geschichte. Betroffen seien mindestens 36,4 Millionen Menschen. Die seit 2020 andauernde Dürre übersteige bereits die Katastrophen von 2010/2011 und 2016/2017 und werde sich in den kommenden Monaten noch verschärfen - mit verheerenden Auswirkungen. Mindestens 23 Millionen Menschen in Äthiopien, Somalia und Kenia litten unter einem hohen Maß akuter Nahrungsmittelunsicherheit.