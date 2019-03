3. März 2019, 19:25 Uhr Ost-Studie Ohne Empathie

Man sollte einzelne Regionen in den neuen Ländern nicht einfach aufgeben.

Von Stefan Braun

Der Osten hinkt hinterher - das ist keine neue, aber eine nach wie vor schmerzliche Erkenntnis. Der Fall der Mauer jährt sich bald zum 30. Mal, und trotzdem leiden die ostdeutschen Länder noch immer unter einer geringeren Produktivität, niedrigeren Löhnen, weniger Erfolgsgeschichten und einer beschämend geringen Repräsentation in den großen Unternehmen. Die Lage ist zwar besser geworden, aber noch lange nicht gut. Sie bleibt eine Wunde, die niemand ignorieren sollte.

Gerade deshalb ist es gut und wichtig, dass die Wissenschaftler des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle an diesen Makel im wirtschaftlich ach so erfolgreichen Deutschland erinnern. Gar nicht gut aber ist das, was die gleichen Forscher zur Bekämpfung des Problems vorschlagen. Unverblümt empfiehlt Forschungsleiter Reint Gropp, alles Geld und Engagement in die Städte und Zentren zu pumpen, auch wenn es "natürlich hart ist zu sagen: Wir müssen ländliche Räume aufgeben".

So klug die Diagnose sein mag, so unpolitisch ist sein Vorschlag. Wissenschaft muss nüchtern analysieren, aber sie sollte nie ohne Empathie argumentieren. Wer in Zeiten, in denen sich viele Menschen dem globalen Kapitalismus ausgeliefert fühlen, derart gefühllos daherredet, darf sich nicht wundern, wenn der Zorn über diese Art von Elite wächst.