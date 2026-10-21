Donald Trump ist gerade wieder eifrig damit beschäftigt, Wolodimir Selenskij schlechtzumachen und Wladimir Putin zu loben. „Russland hat sich, ehrlich gesagt, in der Ukraine -Frage gut verhalten“, verkündete der US-Präsident am Montag, ehe er am Weißen Haus im Helikopter zu einer seiner Wahlkampfveranstaltungen abhob: „Sie haben nicht viel getan.“ Er sagte das an einem Tag, als Russlands Attacken mit Drohnen und Raketen auf Kiew fortgesetzt wurden. Mindestens neun Menschen wurden getötet, wie die ukrainische Regierung meldete.

Es klang bei Trump erneut so, als sei nicht der Angreifer Russland schuld an dem Horror, sondern der ukrainische Präsident. In seinem Social-Media-Kanal Truth Social behauptete er, dass Selenskij „diesen Krieg nicht beenden will und es wahrscheinlich nie wollte“. Zur Erinnerung: Es geht um den russischen Angriffskrieg des von Trump gepriesenen Aggressors Putin. Nun sagte Trump zu Wochenbeginn auch noch dies: „Vielleicht ist es an der Zeit, dass Selenskij jemand anderen mit den Verhandlungen beauftragt.“

Am Dienstag schickte der amerikanische Oberbefehlshaber dann einmal mehr Steve Witkoff auf die Reise, seinen alten Freund vom Golfplatz und vom New Yorker Immobilienmarkt. Trumps Schwiegersohn Jared Kushner wurde per Video zu den Unterredungen zugeschaltet, er war grippekrank. Begleitet von Norwegens Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre und dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb, besprachen sich die beiden zunächst in Oslo mit Selenskij.

„Die Ukraine setzt sich für den Frieden ein“, schrieb Selenskij auf der Plattform X zu einem Foto mit Witkoff, Støre und Stubb. „Ich danke unseren Partnern für ihre Unterstützung!“ Er kündigte auch an, man werde die Stärkung der ukrainischen Luftabwehr und die gemeinsame Waffenproduktion besprechen. An diesem Mittwoch soll Witkoff bei Kremlchef Putin in dessen Heimatstadt St. Petersburg vorstellig werden. Kushner dürfte wieder online dabei sein. Was hat das alles zu bedeuten – kurz vor den US-Zwischenwahlen am 3. November?

„Die Ukraine setzt sich für den Frieden ein“: Der ukrainische Präsident Selenskij am Tisch bei den Osloer Gesprächen. Heiko Junge/NTB/Imago

Mit zunehmendem Entsetzen erleben die Ukraine und viele Beobachter in diesen Tagen, wie sich Trump noch mehr als zuvor Moskau zuwendet: Er kauft russischen Diesel. Er lässt darüber beraten, Teile des angeschlagenen Konzerns Lukoil zu übernehmen. Er kippt ein Gesetz, das Sanktionen gegen Russland und seine Helfer vorsah. „Amerika ist jetzt ein Verbündeter Russlands“, schreibt das Magazin The Atlantic: „Donald Trump hat die westliche Ordnung aufgegeben.“

Der amerikanische Beistand für die Ukraine ist derweil teilweise ausgeblieben. Die Geschwindigkeit des Satellitensystems Starshield, der militärischen Variante der Internetverbindung Starlink des Unternehmens Space-X von Elon Musk, sank in der Ukraine zeitweise, was die Abwehrdrohnen beeinträchtigte. Selenskij vermutete dahinter eine Botschaft Trumps. Auch die übliche Frühwarnung mithilfe der USA wurde kurz unterbrochen. Außerdem hat die US-Regierung laut Washington Post die Lieferung der für die ukrainischen Streitkräfte so wichtigen Patriot-Abfangraketen noch nicht genehmigt.

Die Stimmung erinnert phasenweise an Ende Februar 2025, als Selenskij von Präsident Trump und seinem Vize J. D. Vance aus dem Oval Office geworfen wurde. Zwischenzeitlich schien sich das Verhältnis seit diesem Vorfall verbessert zu haben, aber jetzt macht Trump ernsthaft Selenskij für diesen Krieg verantwortlich. Einen Krieg, den Trump eigentlich binnen 24 Stunden hatte beenden wollen, wie er vor seinem Wahlsieg 2024 versprochen hatte. Inzwischen ist er in seiner zweiten Präsidentschaft seit 21 Monaten im Amt, die Bomben fallen weiter – und in kaum zwei Wochen stehen diese US-Zwischenwahlen an.

Bei den Midterms ist die republikanische Mehrheit im Kongress besonders wegen der hohen Spritpreise im Zuge von Trumps Iran-Krieg in Gefahr. Trump indes wirft Selenskij die Angriffe auf russische Ölanlagen vor und tut so, als würden vor allem die Ukrainer dadurch Benzin und Diesel verteuern. Vom Versuch der Ukraine, sich auf diese Weise zu verteidigen: kein Wort. Vorübergehend wurde beim gegenseitigen Beschuss von Raffinerien ein Waffenstillstand ausgerufen, doch das erledigte sich schnell.

Gleichzeitig pumpt der amerikanische Diesel-Import aus Russland dem Kriegsherrn Putin Milliarden Dollar in die Kasse – ohne dass deshalb der Treibstoff in den USA wesentlich billiger würde. Die New York Times vergleicht das Manöver ansatzweise mit dem deutsch-russischen Deal der Gas-Pipeline Nord Stream 2 in der Zeit von Kanzlerin Angela Merkel, stellt aber immerhin fest, dass Trumps Ambitionen „eindeutig größer“ seien.

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Der US-Präsident bewundert Autokraten, das ist bekannt. Kürzlich hofierte er den Kollegen Xi Jinping aus China und sprach in den höchsten Tönen von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un. Putin hat er bereits zum G 20-Gipfel Mitte Dezember in seinen Golfklub Doral bei Miami eingeladen; schon im August 2025 hatte Trump ihm in Alaska den roten Teppich ausgerollt. Und Putin hat nun ein Dreiertreffen mit Trump und Xi vorgeschlagen, um das Ende des Krieges in der Ukraine zu erörtern – ohne Selenskij.

Das hört sich an wie eine Art Jalta 2.0, analog zum Gipfeltreffen der „Großen Drei“ – damals mit Stalin, Churchill und Roosevelt. Trump wäre offenbar dabei. Er fliegt Mitte November ohnehin auf die Philippinen und nach Shenzhen in China, wo die Begegnung stattfinden könnte. Der US-Präsident sagte aber am Montag, er wolle bei dieser Gelegenheit über die „Denuklearisierung“ reden, wobei gegenwärtig wohl keines dieser Länder sein Atomwaffenarsenal antasten wird. Trump will nach wie vor den Friedensnobelpreis verliehen bekommen; er versucht auch im Fall Russlands und der Ukraine den Eindruck zu erwecken, als habe er nur das Beste im Sinn. Nebenbei will er erreichen, in den Verhandlungen mit Putin den in Russland im Arbeitslager eingesperrten Amerikaner Stephen Hubbard freizubekommen. Das soll für ihn offenbar ein Triumph im Sinne von „America First“ vor den Wahlen sein.

Ansonsten hat es den Anschein, als könnten ihm und seinen Gesandten Geschäfte in Osteuropa womöglich wichtiger sein als die Zukunft der Ukraine. Putin muss begeistert sein, sein Verhandler Kirill Dmitrijew soll das Wort „schachmatt“ benutzt haben. Sein Sprecher Dmitri Peskow sagte, es seien finale Anzeichen von Agonie zu beobachten. Kiew leiste Widerstand, könne jedoch „den Lauf der Dinge nicht ändern.“ Und Russland wisse „die Vermittlungsbemühungen der amerikanischen Unterhändler sehr zu schätzen“.

Der Ärger ist auch im konservativen Lager groß: „Falsch“ und „schäbig“ heißt es, sei diese Wende

In den USA dagegen nimmt der Ärger auch im konservativen Lager zu. Nicht nur der republikanische Senator Ted Cruz spricht von einem Fehler Trumps. „Ich persönlich würde mich dafür entscheiden, Druck auf Russland auszuüben, um den Krieg zu beenden und die Benzinpreise zu senken“, sagte die republikanische Senatorin Darline Graham: „Denn ich vertraue Putin nicht, und ich vertraue Russland nicht.“ Nach ihrem verstorbenen Bruder Lindsey Graham ist jenes Gesetz benannt, mit dem der US-Kongress Putin und seine Helfer sanktionieren wollte – und das Trump jüngst per Dekret ausgesetzt hat.

Der frühere Bundesstaatsanwalt Andy McCarthy warf Trump sogar indirekt Landesverrat vor. Er gebe Putin Rückhalt beim „Bestreben, Amerikas sowjetischen Feind wiederauferstehen zu lassen“, schrieb er in der National Review. Und der ehemalige britische Verteidigungsminister Malcolm Rifkind wetterte: „Wir alle wissen, dass seine wahren Beweggründe ein schäbiger Versuch sind, bei den Zwischenwahlen ein paar Stimmen mehr zu gewinnen, indem er versucht, die Ölpreise zu senken.“

In Oslo hat Wolodimir Selenskij nach der Unterredung mit Steve Witkoff, Støre und Stubb darüber informiert, dass es „verschiedene Arten von Sicherheitsgarantien“ in einem Papier gebe, „das Steve den Russen vorlegen wird. Wir werden anschließend sein Feedback dazu hören“. Auch habe er mit US-Außenminister Marco Rubio am Telefon „über heikle Themen wie Starlink, Abfangraketen für ballistische Raketen und Nachrichtendienste gesprochen.“

Was im schlimmsten Fall passieren kann, das weiß er. Wenn die Ukraine ohne US-Unterstützung kämpfe, dann sei das sehr schwierig, sagte er am Sonntag. „Doch sollten die USA Putin unterstützen – das wäre unfassbar, eine Tragödie. Wenn diese beiden Länder gemeinsame Sache machen, werden wir natürlich nicht bestehen können. Wir werden uns nicht behaupten können.“