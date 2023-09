Schröder und Lafontaine:Die Genossen reden wieder

Von Boris Herrmann und Georg Ismar, Berlin

Gerhard Schröder stehen Tränen in den Augen, als das Stabsmusikkorps der Bundeswehr zum Großen Zapfenstreich, seinem Abschied als Bundeskanzler, Frank Sinatras "My Way" intoniert. "I dit it my way", "Ich habe es auf meine Art gemacht" - das trifft erst recht auf seine Zeit nach der Kanzlerschaft und auf die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine zu. Das Lied passt aber genauso auf seinen einstigen Weggefährten und späteren Widersacher Oskar Lafontaine.