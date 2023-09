Elf Monate nach seinem Start ist über das von der Bundesregierung aufgelegte Aufnahmeprogramm für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan noch niemand nach Deutschland gekommen. In einer Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linksfraktion heißt es: "Die ersten Einreisen von Personen mit einer Aufnahmezusage im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms werden derzeit vorbereitet und sollen zeitnah erfolgen." Vorliegende Zahlen deuten daraufhin, dass aber auch in naher Zukunft keine große Zahl von Afghaninnen und Afghanen über das Programm einreisen dürften. Laut Bundesregierung wurde bis zum 6. September lediglich für 20 Menschen, die eine Aufnahmezusage über das Programm erhalten hatten, das Visumverfahren aufgenommen und Sicherheitsbefragungen durchgeführt. "Das ist eine unterirdische Bilanz", sagte die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger. Auf anderem Wege - oft mit Unterstützung von Schlepperbanden - gelangen derweil durchaus Afghaninnen und Afghanen nach Deutschland. Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge stellten in den ersten acht Monaten dieses Jahres 35 798 Afghanen erstmals in Deutschland einen Asylantrag. Die Bundesregierung hat im Rahmen der unterschiedlichen Aufnahmeprogramme - Ortskräfteverfahren, sogenannte Menschenrechtsliste und Bundesaufnahmeprogramm - mit Stand 25. August insgesamt 44 146 Aufnahmezusagen erteilt. Aus diesem Personenkreis seien 30 323 Menschen bereits nach Deutschland eingereist. In ihrer Antwort weist die Regierung jedoch darauf hin, dass unter den noch nicht eingereisten Afghaninnen und Afghanen mit Aufnahmezusage sicher auch einige Menschen seien, die inzwischen bereits in einem anderen Staat Schutz erhalten hätten. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), hatte gefordert, angesichts steigender Flüchtlingszahlen das Bundesaufnahmeprogramm zu beenden. Ein Sprecher der Unionsfraktion betonte, ehemalige Ortskräfte deutscher Institutionen in Afghanistan wären davon nicht betroffen, da diese nicht zur Zielgruppe dieses Programms gehörten.