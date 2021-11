Die Bundesregierung hat am Mittwoch mit einem ersten eigenen Charterflug 329 Personen aus Afghanistan ausgeflogen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte, dass der Flug am Mittag in Afghanistan mit dem Ziel Doha gestartet sei. Es handele sich um Ortskräfte und Schutzbedürftige samt deren Angehörigen. Die Bundesregierung danke Katar für die Mithilfe, dass der Flug möglich war. Katar organisiert derzeit den sehr eingeschränkten Betrieb auf dem Flughafen in Kabul. Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums sagte, dass zudem 13 afghanische Fluglotsen nun in die Liste der Ortskräfte aufgenommen worden seien, die für deutsche Stellen gearbeitet haben.