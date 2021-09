Am Internationalen Flughafen von Kabul versuchen am 26. August diese Afghanen zu den Flugzeugen zu gelangen. Manche halten Dokumente in die Höhe, um sich auszuweisen.

Ahmad Shah ist afghanischer Journalist und hat auch als Übersetzer für die Bundeswehr gearbeitet. Er ist einer von vielen Ortskräfte, die es nicht in einen Evakuierungsflug nach Deutschland geschafft hat - obwohl er die Zusage hatte und damit am Flughafen in Kabul stand.

Von Saskia Reis, Berlin

Kabul ist gerade eine tote Stadt. Die offensichtlichste Veränderung nach dem Fall der Millionenmetropole - so hört man gerade von vielen Menschen dort: Es bewegen sich fast nur noch Männer auf den Straßen. Das berichtet auch Ahmad Shah (Name geändert), Journalist und ehemalige Ortskraft des Bawar Media Center (BMC) der Bundeswehr, am Samstag via Sprachnachricht.