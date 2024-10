Die FDP im Bundestag will die Todesdefinition als Voraussetzung für eine Organspende erweitern. So soll künftig auch der Herz-Kreislauf-Stillstand Grundlage für eine vorher selbstbestimmte Entnahme von Organen sein – bisher musste zwingend der Hirntod nachgewiesen werden.

„Der Tod nach einem anhaltenden Kreislaufstillstand ist medizinisch mit dem Hirntod gleichzusetzen“, erklärte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Andrew Ullmann, am Dienstag in Berlin. Es gebe „keinen Goldstandard bei der Erklärung des Todes“. Über den von ihm initiierten Antrag, über den die Welt vorab berichtete, soll am Dienstag die FDP-Bundestagsfraktion in Berlin abstimmen.

Potenzielle Spender sollen ihren Willen dann über ein explizit dafür vorgesehenes zusätzliches optionales Feld im Organspenderegister oder auf Organspendeausweisen festhalten können. Damit könnten die Spenderzahlen erhöht werden, sagte die FDP-Rechtspolitikerin Katrin Helling-Plahr der Welt. Zudem trage man „dem individuellen Selbstbestimmungsrecht auch im Zusammenhang mit dem eigenen Tod Rechnung“.

FDP-Gesundheitsexperte Ullmann erklärte zum Unterschied zwischen dem Tod nach einem anhaltenden Kreislaufstillstand und dem Hirntod, „dass der Herztod einfacher, aber dennoch sicher festzustellen ist“. Der Aufwand zur Feststellung des Hirntods sei immens hoch und schränke so die Zahl der potenziellen Spender von vornherein ein.

Mehr Organe wie Nieren, Lebern oder Herzen für schwer kranke Patienten werden seit Jahren dringend benötigt. Im vergangenen Jahr gaben 965 Menschen nach ihrem Tod ein Organ oder mehrere Organe für andere frei, wie die koordinierende Deutsche Stiftung Organtransplantation ermittelte. Zugleich standen aber 8400 Menschen auf Wartelisten. Damit Spenden überhaupt infrage kommen, müssen zwei Fachärzte unabhängig voneinander den Hirntod eines Verstorbenen feststellen.