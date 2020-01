Der Bundestag entscheidet heute über eine mögliche Neuregelung der Organspende. Den Abgeordneten liegen zwei Vorschläge vor, die Aussicht haben, angenommen zu werden, und hinter denen sich jeweils Politiker verschiedener Parteien versammeln. Beide Gesetzentwürfe haben das Ziel, die Zahl der Organspender zu erhöhen. In Deutschland warten derzeit etwa 9000 Menschen auf ein Spenderorgan.

Die Debatte eröffnet der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Er ist für den Gesetzentwurf für die doppelte Widerspruchslösung - wie auch Gesundheitsminister Jens Spahn. Danach wird jeder zum Organspender, der zu Lebzeiten nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt oder seinen Angehörigen mitgeteilt hat. Das bisherige Prinzip, wonach nur diejenigen Organspender sind, die oder deren Angehörige ausdrücklich zustimmen, würde damit umgekehrt.

"Es gibt eine Pflicht, Nein zu sagen"

"In Deutschland sterben jedes Jahr mehr als 1000 Menschen auf der Warteliste auf ein Organ", sagt er. In den Nachbarländern, die bereits die Widerspruchslösung haben, gebe es zwei- bis dreimal so viele gespendete Organe. Dabei sei die Spendebereitschaft in Deutschland eigenltich hoch: 85 Prozent aller Deutschen stünden der Spende positiv gegenüber. "Die Bereitschaft ist da", sagt Lauterbach. "Es fehlt eine einfache, unbürokraische Form, wie man zum Spender wird." Die sieht er in seiner Widerspruchslösung.

Argumente, man dürfe Menschen nicht zur Spende zwingen, versteht er nicht. "Es gibt keine Pflicht zur Spende. Es gibt eine Pflicht, Nein zu sagen." Von Menschen, die selber ein Organ wollen, aber selbst nicht spenden wollen, könne man wenigstens den Mut verlangen, Nein zu sagen.

Wie bei ethischen Themen üblich, entscheiden sich die Abgeordneten unabhängig von ihrer Fraktionszugehörigkeit. Der Entwurf der Gruppe um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den SPD-Politiker Karl Lauterbach schlägt als Änderung die sogenannte Widerspruchsregelung vor.

Eine andere Gruppe um die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock (Grüne) und Katja Kipping (Linke) will dagegen am bisherigen Prinzip festhalten. Ihr Vorschlag ist, die Bürger regelmäßig über Organspende aufzuklären, beispielsweise bei der Beantragung des Personalausweises. Dabei sollen sie dazu angehalten werden, ihr Ja oder Nein zur Organspende in einem Online-Register festzuhalten.

Ein dritter Antrag kommt von der AfD, die eine unabhängige Institution beauftragen will, Organe zu vermitteln.

Ärzte für Widerspruchsregelung

Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt bekräftigte vor der Abstimmung die Unterstützung der Ärzteschaft für den Vorstoß von Spahn und Lauterbach. Eine Widerspruchsregelung verschaffe den Menschen auf den Wartelisten für ein Organ Hoffnung, erklärte er. Die weiterhin niedrigen Spenderzahlen zeigten, dass Aufklärungskampagnen allein nicht reichten. Die Widerspruchsregelung nehme die Menschen hingegen in die Pflicht, sich für oder gegen eine Organspende zu entscheiden, erklärte der Ärztekammerpräsident.

Gegen die Widerspruchslösung hat sich der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ausgesprochen. "Die Organspende muss freiwillig sein", sagte er in einem Videostatement. Der Nachteil bei der Widerspruchslösung sei, dass sie Menschen instrumentalisieren könne. Das gelte erst recht, wenn im Zweifelsfall nicht mehr die Angehörigen entscheiden sollten.