Der Bundestag entscheidet heute über eine mögliche Neuregelung der Organspende. Den Abgeordneten liegen zwei Vorschläge vor, die Aussicht haben, angenommen zu werden, und hinter denen sich jeweils Politiker verschiedener Parteien versammeln. Beide Gesetzentwürfe haben das Ziel, die Zahl der Organspender zu erhöhen. In Deutschland warten derzeit etwa 9000 Menschen auf ein Spenderorgan. Wie bei ethischen Themen üblich, entscheiden sich die Abgeordneten unabhängig von ihrer Fraktionszugehörigkeit.

Die Debatte eröffnet der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Er ist für den Gesetzentwurf für die doppelte Widerspruchslösung - wie auch Gesundheitsminister Jens Spahn. Danach wird jeder zum Organspender, der zu Lebzeiten nicht ausdrücklich etwas anderes festgelegt oder seinen Angehörigen mitgeteilt hat. Das bisherige Prinzip, wonach nur diejenigen Organspender sind, die oder deren Angehörige ausdrücklich zustimmen, würde damit umgekehrt.

"Es gibt eine Pflicht, Nein zu sagen"

"In Deutschland sterben jedes Jahr mehr als 1000 Menschen auf der Warteliste auf ein Organ", sagt er. In den Nachbarländern, die bereits die Widerspruchslösung haben, gebe es zwei- bis dreimal so viele gespendete Organe. Dabei sei die Spendebereitschaft in Deutschland eigentlich hoch: 85 Prozent aller Deutschen stünden der Spende positiv gegenüber. "Die Bereitschaft ist da", sagt Lauterbach. "Es fehlt eine einfache, unbürokratische Form, wie man zum Spender wird." Die sieht er in der Widerspruchslösung.

Argumente, man dürfe Menschen nicht zur Spende zwingen, versteht er nicht. "Es gibt keine Pflicht zur Spende. Es gibt eine Pflicht, Nein zu sagen." Von Menschen, die selber ein Organ wollen, aber selbst nicht spenden wollen, könne man wenigstens den Mut verlangen, Nein zu sagen.

"Höchstmaß von Solidarität"

Als erste Befürworterin des Antrags der Abgeordneten um Annalena Baerbock (Grüne) tritt Hilde Mattheis von der SPD an. Die Gruppe will am bisherigen Prinzip festhalten. Ihr Vorschlag ist, die Bürger regelmäßig über Organspende aufzuklären, beispielsweise bei der Beantragung des Personalausweises. Dabei sollen sie dazu angehalten werden, ihr Ja oder Nein zur Organspende in einem Online-Register festzuhalten.

Mattheis betont, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen einer Widerspruchslösung und der Spendenzahl gebe. Sie ist für eine Stärkung der Entscheidung: "Eine Spende muss eine Spende bleiben", sagt sie. "Ein aktiver, freiwilliger und selbstbestimmter Akt von Menschen, die in einem Höchstmaß von Solidarität anderen Menschen etwas geben." Freiwillig und selbstbestimmt, das entspräche dem Menschenbild des Grundgesetzes.

Vor allem dürften die Angehörigen nicht zu Zeugen degradiert werden, indem ihnen jeder Einfluss genommen würde. "Angehörige müssen mit dem, was da passiert ist, weiterleben. Sie brauchen eine Möglichkeit, sich zu artikulieren", sagt Mattheis, die im Ausschuss für Gesundheit sitzt. "Es geht darum, die Strukturen zu unterstützten."

"Die Widerspruchslösung ist die faktische Enteignung des menschlichen Körpers"

Als dritter Redner folgt der AfD-Abgeordnete Detlef Spangenberg. Die AfD hat einen eigenen Antrag eingebracht. Sie will unter anderem eine unabhängige Institution beauftragen, Organe zu vermitteln. "Vertrauen ist das wichtigste bei diesem hochsensiblen Thema", sagt er. Er erinnert an die Organspendeskandale der letzten Jahre - und warnt: "Die Widerspruchslösung ist die faktische Enteignung des menschlichen Körpers."

Man müsse nicht nur die Freiheit dessen schützen, der ein Organ braucht. Sondern auch derer, die sich nicht damit beschäftigen möchten, ob sie ein Organ spenden möchten. "Wir haben auch nicht das Recht, über Ängstliche und Zögernde die moralische Keule zu erheben." Stattdessen müsse man um die Menschen werben, die noch nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen.

Den Tod lange ignoriert

Die Ärztin Claudia Schmidtke von der CDU, Mitglied im Gesundheitsausschuss, tritt betont sachlich für die Widerspruchslösung ein mit dem Hinweis, heute sei es möglich, dass Menschen mit ihrem Tod anderen Menschen das Leben retten könnten. Angesichts der vielen europäischen Länder, die diese Widerspruchslösung eingeführt haben, müsste auch Deutschland endlich über den Tod reden, den man schon lange zu ignorieren versuche. Die Widerspruchslösung, so Schmidtke, respektiere die Entscheidung jedes Einzelnen. Aber "nur bei ihr hat das Leben den Stellenwert, der unserer Gesellschaft guttut."

"Wir sind hier um Leben zu retten"

Nun kommt Annalena Baerbock, Parteivorsitzende der Grünen und eine der bekanntesten Unterstützerinnen der "erweiterten Entscheidungslösung". "Wir sind hier, um Leben zu retten", sagt sie. "Das eint beide Gesetzesentwürfe." Es gebe verschiedene, durchweg berechtigte Sichtweisen: die der Eltern, die auf ein Spenderorgan für ihr Kind warten. Die der Angehörigen, die nicht wollen, dass ihren Lieben Organe entnommen werden sollen.

"Aus meiner Sicht verkennt die Widerspruchsregelung, dass man nicht einfach die Situation aus anderen Ländern kopieren kann", sagt Baerbock. In anderen europäischen Ländern gelte zum Beispiel der Herztod als Todeszeitpunkt - in Deutschland nicht. Zudem sei auch das Meldesystem der Krankenhäuser in Deutschland mangelhaft. Nur 8,2 Prozent der verfügbaren Organe würden dort überhaupt gemeldet.

Über allem stehe aber das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen. "Deswegen muss man immer das mildeste Mittel wählen, um ans Ziel zu kommen." Es gehe in ihrem Antrag nicht nur darum, mehr Infobroschüren zu verteilen - sondern den 84 Prozent willigen Menschen die Organspende im Falle des Todes zu erleichtern. Dazu gehörten einfache Registrierungsmöglichkeiten ebenso wie mehr Informationen - und bessere Zugriffsmöglichkeiten auf die Spenderliste für die Krankenhäuser.

Gebrauch machen vom "Recht auf Zuspruch"

"Für mich und die Freien Demokraten zusammen steht die Selbstbestimmung des Einzelnen im Vordergrund", sagt Hermann Otto Solms von den FDP. Er selbst habe sich deshalb lange geprüft und sei zu dem Ergebnis gekommen: Ja zur Widerspruchslösung. Es ändere sich doch nur eines. "Man macht nicht von seinem Recht auf Zustimmung Gebrauch, sondern von seinem Recht auf Zuspruch."

Solms verwehrt sich gegen die Behauptung, die Widerspruchslösung würde die persönliche Freiheit einschränken. "Die Bürger werden nur aufgefordert, von dieser Freiheit Gebrauch zu machen."

Auf Solms folgt abermals eine Rednerin der FDP: Die Gesundheitspolitikern Christine Aschenberg-Dugnus. Anders als ihr Vorredner will sie aber an der bisherigen Form festhalten, wonach sich Menschen bewusst für eine Organspende entscheiden müssen.

Georg Nüsslein, stellvertretender CSU-Fraktionschef, erklärt als nächster Redner, die doppelte Widerspruchslösung mache es für alle sehr einfach. Jeder könne einem Angehörigen sagen: Ich will das nicht. Nicht einmal zum Amt müsse man gehen. Die Widerspruchslösung nehme den Menschen also nicht die Freiwilligkeit der Entscheidung. Es gebe nur keine Freiwilligkeit mehr, sich nicht wenigstens einmal zu entscheiden.