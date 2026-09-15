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BundeskriminalamtOrganisierte Kriminalität verursacht Schäden in Milliardenhöhe

Lesezeit: 3 Min.

Einsatzkräfte der Kölner Polizei untersuchen einen Tatort: Kriminelle Banden bekämpfen sich in der Stadt seit Sommer 2024 mit Schüssen und Sprengstoffanschlägen.
Einsatzkräfte der Kölner Polizei untersuchen einen Tatort: Kriminelle Banden bekämpfen sich in der Stadt seit Sommer 2024 mit Schüssen und Sprengstoffanschlägen.
FRM/dpa

Der jährliche Schaden durch Clans, Mafia und Rockerbanden steigt auf 2,8 Milliarden Euro. Sorge bereitet den Ermittlern, dass die Taten immer brutaler werden – und viele Verdächtige sehr jung sind.

Von Markus Balser, Berlin

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Der Schaden durch Organisierte Kriminalität in Deutschland ist laut Bundeskriminalamt (BKA) im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Die Schadensumme fiel mit knapp 2,8 Milliarden Euro rund 75 Prozent höher aus als im Vorjahr und lag damit so hoch wie schon seit Jahren nicht mehr. Das geht aus dem aktuellen Lagebild des BKA hervor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Es wird heute Vormittag in Berlin vorgestellt.

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