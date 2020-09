Von Daniel Brössler, Berlin

Eine deutsche Diplomatin soll die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aus einer monatelangen Führungskrise holen. Die Bundesregierung will den seit Juli vakanten Posten des OSZE-Generalsekretärs mit der Spitzendiplomatin Helga Schmid besetzen. Nach SZ-Informationen will das Bundeskabinett an diesem Mittwoch die Kandidatur Schmids für den Posten beschließen. Die 59-Jährige ist seit 2016 Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Zuvor war sie maßgeblich an der Aushandlung des 2015 geschlossenen Atomabkommens mit Iran beteiligt gewesen. Vor ihrem Wechsel nach Brüssel hatte sie unter anderem die Außenminister Klaus Kinkel (FDP) und Joschka Fischer (Grüne) beraten.

Nach dem Plänen der Bundesregierung soll Schmid im Dezember zur Nachfolgerin des Schweizers Thomas Greminger gewählt werden, dessen Amtszeit im Juli nicht verlängert worden war. Bemühungen der Schweiz und Albaniens, das derzeit den OSZE-Vorsitz innehat, Gremingers Amtszeit zumindest bis Dezember zu verlängern, waren gescheitert. Auch die Amtszeiten von drei weiteren Spitzenvertretern der OSZE wurden im Juli nicht verlängert, ohne dass die Posten neu besetzt wurden. Seitdem ist die Organisation mit 3900 Mitarbeitern praktisch führungslos.

Die in der jetzigen Form nach Ende des Kalten Krieges gegründete OSZE hat 57 Mitgliedstaaten und wird zunehmend vom Konflikt zwischen den westlichen Demokratien sowie Russland und weiteren autoritär regierten Staaten Osteuropas und Zentralasiens gelähmt. Sie soll den Frieden in Europa sichern, zur Stabilität beitragen und nach Konflikten den Wiederaufbau voranbringen. So ist sie mit Missionen in mehreren Balkanstaaten, aber auch in der Ukraine präsent.